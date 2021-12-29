Бульвар Шоубиз
 
29 декабря, 2021
 
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"Уф-ф-ф, мамочка", "Самая горячая женщина в мире". 63-летняя Мадонна раздвинула ноги и задрала платье

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Публикация Мадонны собрала более 250 тыс. лайков
Публикация Мадонны собрала более 250 тыс. лайков
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 28 декабря опубликовала в Instagram новую серию фото, на которых позирует в белом платье с красным поясом, а также в платье с цветочным принтом, широко раздвинув ноги. На втором фото певица задрала подол наряда.

"Эксгибиционист в мраморной арке", – подписала она публикацию, которая собрала более 250 тыс. лайков.

"У нее есть ноги, и она умеет ними пользоваться!" – прокомментировала sarahhudsonxx.

"Уф-ф-ф, мамочка", – отреагировал bladejpn.

"Самая горячая женщина в мире", – написал dazesplace.

Контекст:

24 ноября Мадонна опубликовала в Instagram серию откровенных фото, показав в кадре интимные части тела. Фото, на котором артистка позировала, лежа полуголой под кроватью, стало объектом мемов и шуток в сети.

Вскоре певица сообщила, что администрация Instagram удалила ее публикацию – после этого Мадонна заново обнародовала откровенные снимки, прикрыв интимные места графическими изображениями.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, платье, певица, ноги
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