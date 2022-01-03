"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар

Данилко встретил Новый год на сцене в Дубае Фото: bigartfestival / Instagram

"Символ праздника, зажигательная и яркая Верка Сердючка стала главной звездой новогодней ночи Big Art Festival – королева самых веселых вечеринок исполнила для гостей фестиваля все свои легендарные праздничные хиты", – говорится в публикации.

В начале декабря организатор мероприятия Максим Берин в комментарии российскому изданию StarHit рассказал, что договариваться об этом выступлении Данилко и его коллектива пришлось за полтора года до мероприятия.

Комментируя гонорар артиста, Берин отметил, что это "очень дорого". Издание отмечает, что речь идет о 12 млн руб. (около 4,3 млн грн).

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Вместе с Сердючкой на одной сцене также выступала российская группа "Иванушки International".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BIG ART FESTIVAL (@bigartfestival)