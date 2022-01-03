"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар

"Символ праздника, зажигательная и яркая Верка Сердючка стала главной звездой новогодней ночи Big Art Festival – королева самых веселых вечеринок исполнила для гостей фестиваля все свои легендарные праздничные хиты", – говорится в публикации.
В начале декабря организатор мероприятия Максим Берин в комментарии российскому изданию StarHit рассказал, что договариваться об этом выступлении Данилко и его коллектива пришлось за полтора года до мероприятия.
Комментируя гонорар артиста, Берин отметил, что это "очень дорого". Издание отмечает, что речь идет о 12 млн руб. (около 4,3 млн грн).
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Вместе с Сердючкой на одной сцене также выступала российская группа "Иванушки International".
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Данилко родился в 1973 году в Полтаве. Он обрел широкую известность в 1990-х годах после того, как начал выступать в образе проводницы Верки Сердючки.
В 2007 году Верка Сердючка вместе со своей мамой представляла Украину на "Евровидении", где заняла второе место с песней Dancing Lasha Tumbai. В 2008 году Данилко получил звание народного артиста Украины.