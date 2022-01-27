"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой

Ранее жена артиста рассказала подписчикам, что они отдыхают на Мальдивах. Судя по расположению рук, автором селфи является сам певец.
"Любовь обязательно спасет мир", – подписала снимок его супруга.
"Пусть это длится вечно", – отреагировали подписчики.
"Даже тату одинаковые", – написали поклонники, обратив внимание на татуировки, нанесенные на шеи певца и его жены.
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Дмитрий и Ирина Монатик поженились 1 июля 2015 года. Супруги воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
Артист обрел популярность после участия в шоу "Х-фактор" на канале СТБ. Певец занимал кресла судьи на проекте "Танцы со звездами", тренера вокального шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" ("1+1"). Летом 2019 года Monatik представил шоу "Love It Ритм" на НСК "Олимпийский". В 2020 году выпустил мюзикл "Ритм", в котором объединил 12 артистов. В июне 2021 года состоялась премьера документального фильма о жизни артиста.