"Пусть это длится вечно", "Даже тату одинаковые". Monatik на пляже крупным планом снял страстный поцелуй с женой

Ирина и Дмитрий Монатик – родители двух сыновей Фото: irinamonatik / Instagram

Ранее жена артиста рассказала подписчикам, что они отдыхают на Мальдивах. Судя по расположению рук, автором селфи является сам певец.

"Любовь обязательно спасет мир", – подписала снимок его супруга.

"Пусть это длится вечно", – отреагировали подписчики.

"Даже тату одинаковые", – написали поклонники, обратив внимание на татуировки, нанесенные на шеи певца и его жены.