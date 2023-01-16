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17 января, 2023
 
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Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии

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В исторической драме "Корсаж" Тайхтмастер сыграл императора Франца Иосифа
В исторической драме "Корсаж" Тайхтмастер сыграл императора Франца Иосифа
Фото: ЕРА

Австрийский актер Флориан Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии. Об этом 14 января сообщило издание The Hollywood Reporter.

В комментарии изданию пресс-секретарь суда подтвердила, что у актера было найдено 58 тыс. изображений несовершеннолетних. 

Судебное заседание запланировано на 8 февраля, актеру грозит до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката Михаэля Рами, его клиент намерен признать себя виновным. Рами утверждает, что актер не совершал преступных действий против тех, кто изображен на фото. Адвокат подчеркнул, что это "чисто цифровое преступление".

После обнародования информации театр, в котором служил Тайхтмайстер, прекратил с ним сотрудничество, а австрийский общественный вещатель ORF отказался от производства и трансляции работ с участием артиста. Также известно, что сеть кинотеатров в Вене Cineplexx удалила "Корсаж" из списка сеансов.

Контекст:

В исторической драме "Корсаж" (2022) Тайхтмастер сыграл императора Франца Иосифа, мужа императрицы Елизаветы Баварской.

Лента получила главный приз на Лондонском кинофестивале, а также была выдвинута на премию "Оскар" от Австрии.

Теги: порнография, Австрия, фильм, кинотеатр, преступление, скандал, актер
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