Актер фильма "Корсаж" Тайхтмайстер обвиняется в хранении детской порнографии

В комментарии изданию пресс-секретарь суда подтвердила, что у актера было найдено 58 тыс. изображений несовершеннолетних.

Судебное заседание запланировано на 8 февраля, актеру грозит до двух лет лишения свободы.

По словам адвоката Михаэля Рами, его клиент намерен признать себя виновным. Рами утверждает, что актер не совершал преступных действий против тех, кто изображен на фото. Адвокат подчеркнул, что это "чисто цифровое преступление".

После обнародования информации театр, в котором служил Тайхтмайстер, прекратил с ним сотрудничество, а австрийский общественный вещатель ORF отказался от производства и трансляции работ с участием артиста. Также известно, что сеть кинотеатров в Вене Cineplexx удалила "Корсаж" из списка сеансов.