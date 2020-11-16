Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского

По словам актера "Квартал 95" Юрия Ткача, он готов услышать поздравления с днем рождения от украинского президента Владимира Зеленского, основавшего студию, тогда, когда тот выполнит все запланированное.

Ткач: Я так понимаю, что у Владимира Александровича очень много дел Фото: yuriy_tkach / Instagram

Украинский комик Юрий Ткач, которому недавно исполнилось 37 лет, отрицательно ответил на вопрос ведущей "Світського життя" на "1+1" Кати Осадчей о том, поздравил ли его как актера студии "Квартал 95" ее основатель, украинский президент Владимир Зеленский.

"Я так понимаю, что у Владимира Александровича очень много дел, помимо того, чтобы поздравлять. Когда он все сделает, что запланировал, с удовольствием услышу его поздравления. Через четыре года", – рассказал Ткач.

Ткач известен по ролям в ситкомах "Страна У" и "Однажды под Полтавой", участник телевизионных шоу "Танцы со звездами", "Лига смеха" и "Игры приколов" на "1+1".

Он присоединился к коллективу студии "Квартал 95" в 2019 году после того, как актер и художественный руководитель проекта Зеленский был избран президентом Украины.

9 ноября Ткач показал в сети, как отпраздновал свой день рождения в кругу друзей и семье.