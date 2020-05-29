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29 мая, 2020
 
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Актриса Лоза, сыгравшая в клипе Пономарева его возлюбленную, заявила о разводе

Российская актриса украинского происхождения Евгения Лоза прожила в браке с актером Антоном Батыревым менее года.

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В 2018 году Лоза снялась в клипе Пономарева
В 2018 году Лоза снялась в клипе Пономарева
Фото: loza_jenya / Instagram

Российская актриса украинского происхождения Евгения Лоза заявила, что разводится с супругом, актером Антоном Батыревым. Об этом она написала в Instagram.

"Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно", – сообщила актриса, ограничив комментарии к посту. 

После публикации ее заявления на странице Батырева в Instagram появились сообщения от поклонниц.

"Антон, и вот вы снова свободный, завидный жених! Можно начинать строить вам глазки?" – интересуются они. 

"Какой же вы красивый", – пишет подписчица Наталья Семененко.

"Как же я в вас влюблена", – призналась стилист Алиса Винни. 

Евгения Лоза родилась в 1984 году в Украине. В 2001 году она поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ на курс Константина Райкина.

В 2018 году Лоза снялась в клипе украинского певца Александра Пономарева, сыграв его возлюбленную – в финале сюжета герой Пономарева дарит девушке кольцо. 

ВИДЕО
Видео: Олександр Пономарьов / YouTube

Антон Батырев родился в 1981 году в Москве. Актер дебютировал на телеэкране в сериале "Общая терапия". 

Лоза и Батырев познакомились в 2018 году на съемочной площадке, а в августе 2019 года зарегистрировали брак. От первого брака у Батырева есть сын Добрыня. 

Теги: Россия, Украина, актер, Александр Пономарев, развод, Евгения Лоза, Антон Батырев
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