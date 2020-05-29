Актриса Лоза, сыгравшая в клипе Пономарева его возлюбленную, заявила о разводе

Российская актриса украинского происхождения Евгения Лоза заявила, что разводится с супругом, актером Антоном Батыревым. Об этом она написала в Instagram.
"Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаемся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно", – сообщила актриса, ограничив комментарии к посту.
После публикации ее заявления на странице Батырева в Instagram появились сообщения от поклонниц.
"Антон, и вот вы снова свободный, завидный жених! Можно начинать строить вам глазки?" – интересуются они.
"Какой же вы красивый", – пишет подписчица Наталья Семененко.
"Как же я в вас влюблена", – призналась стилист Алиса Винни.
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Не будь я публичной личностью, я бы и вовсе не стала об этом упоминать, но раз уж однажды я набралась смелости заявить о своём браке, тогда и найти в себе силы сказать о разводе я также должна! Люди редко интересуются причиной заключения брака, а вот причины его расторжения вызывают бурю из догадок, споров и любопытства. Спешу разочаровать- у меня не будет громких заявлений. Наша супружеская история закончилась. Я благодарна Антону за любовь и все прекрасное, что было между нами. Мы остаёмся близкими людьми, но будем идти по жизни отдельно. Вы с любовью приняли нашу пару и ,надеюсь, с уважением отнесётесь к нашему решению расстаться.
Евгения Лоза родилась в 1984 году в Украине. В 2001 году она поступила на актерский факультет Школы-студии МХАТ на курс Константина Райкина.
В 2018 году Лоза снялась в клипе украинского певца Александра Пономарева, сыграв его возлюбленную – в финале сюжета герой Пономарева дарит девушке кольцо.
Антон Батырев родился в 1981 году в Москве. Актер дебютировал на телеэкране в сериале "Общая терапия".
Лоза и Батырев познакомились в 2018 году на съемочной площадке, а в августе 2019 года зарегистрировали брак. От первого брака у Батырева есть сын Добрыня.