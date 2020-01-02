Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери

Американскую актрису Молли Фитцджеральд подозревают в нанесении матери колотых ран, приведших к смерти.

Фитцджеральд предположительно подралась со своей матерью и убила ее Фото: kinopoisk.ru

Американскую актрису Молли Фитцджеральд подозревают в убийстве матери. Об этом сообщает TMZ.

Преступление было совершено в американском городе Олейте в штате Канзас 20 декабря..

Полиция подозревает, что Фитцджеральд собственноручно зарезала свою 68-летнюю мать. Убийству предположительно предшествовала ссора и драка. Фитцджеральд отвезли в больницу с травмами, которые она получила в результате борьбы с матерью.

Актрису арестовали 31 декабря 2019 года.

Молли Фитцджеральд играла в лентах "Капитан Америка" и "Первый мститель".