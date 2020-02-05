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05 февраля, 2020
 
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"Я просто хотел уйти". Аль Пачино не знал названия шоу, на которое его пригласили

Вопросы ведущих вечерней программы The One Show на телеканале BBC One стали для американского актера неожиданностью.

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79-летний актер забыл, куда пришел
79-летний актер забыл, куда пришел
Фото: ЕРА

79-летний голливудский сценарист, актер и режиссер Аль Пачино не был осведомлен, в студии какого шоу оказался вечером 4 февраля. Об этом сообщает издание Digital Spy.

В эфире вечернего выпуска программы The One Show телеканала BBC One Аль Пачино не смог скрыть удивления, когда услышал от ведущих название передачи. С трудом дождавшись заставки, актер попытался уйти из студии. Ведущим пришлось просить Аль Пачино дождаться окончания эфира.

https://www.facebook.com/digitalspyuk/posts/10157569171401072

По информации издания, актера пригласили на шоу, чтобы обсудить его работу в американском сериале "Охотники", премьера которого запланирована на 21 февраля.

Несколькими днями ранее актер упал на красной дорожке перед вручением премии BAFTA.

Аль Пачино родился в 1940 году в Нью-Йорке. В 1969 году он дебютировал в фильме "Я, Натали".

Всемирная слава настигла актера после роли гангстера Майкла Корлеоне в трилогии "Крестный отец". Аль Пачино также знаменит театральными ролями и является многократным обладателем кинопремий.

Теги: ВВС, BAFTA, актер, Аль Пачино
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