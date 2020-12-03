"Аладдин и Жасмин". Яму с голой грудью и его жену в корсете сравнили со сказочными героями

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма и его супруга Лилиана позировали для романтического фото.

Украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" на "1+1" Влад Яма на своей странице в Instagram обнародовал снимок, на котором запечатлен с женой, танцовщицей Лилианой.

Они позируют в пустыне. Для фото Лилиана выбрала белое платье с черным корсетом, Яма – джинсы и жилет, надетый на голое тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Подписчики прокомментировали фото.

"Вы на Аладдина похожи здесь!" – заявила katerinakhamatulina.

"Скорее на джинна", – ответила ей klio5.55.

"Аладдин и Жасмин!!!" – написала vanataboanpo.

Яма с женой и сыном Леоном отдыхает в Дубае (ОАЭ).

Хореограф узаконил отношения со своей возлюбленной, Лилианой, в 2014 году. В 2015-м у них родился сын.