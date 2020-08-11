Алексей Горбунов показал старшую дочь

Украинский актер Алексей Горбунов разместил в сети снимок, на котором позирует в кадре вместе с дочерью Анастасией Горбуновой.

Украинский актер Алексей Горбунов поделился на своей странице в Instagram снимком, на котором запечатлен вместе со своей старшей дочерью Анастасией Горбуновой.

В кадре отец и дочь позируют в очках. На голове у актера надета меховая шапка ярко-желтого цвета.

"Доця и папа", – подписал он снимок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Доця и папа Публикация от Алексей Горбунов (@oleksiy.gorbunov.official) 10 Авг 2020 в 10:22 PDT

Горбунов – отец двух дочерей. В браке со Светланой Лопуховой родилась Анастасия Горбунова. Вместе с отцом она снималась в фильме для детей "Трубач" (2014).

В 2009 году актер женился во второй раз – его избранницей стала Ирина Ковалева. В этом браке у актера родилась вторая дочь – Софья Горбунова.

13 мая ей исполнилось 11 лет – об этом актер сообщил в микроблоге.

"С 11-летием, Соня", – подписал он публикацию.