Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок

"Книга Мэй Маск "Женщина, у которой есть план" меня вдохновила и заставила задуматься над ценностями, которыми Господь наделил женщину. Это прежде всего семья и дети. А также обо всех тех проблемах, с которыми сталкивается женщина в современном обществе, завоевывая свое место под солнцем. Тот путь, который проделала Мэй, к сожалению, не нов для женщины в современном мире. И для типичной украинки – в частности. Путь домашнего насилия, развода, несправедливости со стороны окружающих. Все это закалило характер самой Мэй и стало примером для детей, которых она воспитывала", – рассказала Шевцова.
По ее мнению, эти принципы Мэй удалось привить и своим детям, в частности – Илону. Он с детства научился всего достигать сам и ценить семью. Сама Шевцова также уделяет воспитанию детей, которых у нее четверо, большое внимание.
"Дети формируют меня как мать. У нас многодетная семья, и дети – тот ключ жизни, источник, который дает силы, мотивирует и двигает всю нашу семью. Мы хотим, чтобы дети были лучше нас, и вкладываем силы, чтобы дать им образование, привить им желание читать книги, путешествовать, открывать для себя новые страны, регионы. И воспитывать чувство толерантности к миру и окружающим людям", – поделилась бизнесвумен.
Она утверждает, что даже будучи успешным и востребованным специалистом финтех-рынка, не забывает о своей основной роли – любимой, матери и хранительницы. По словам Шевцовой, несмотря на значительные сдвиги в гендерном вопросе, многие женщины по всему миру сталкиваются с проявлениями дискриминации, но мир движется по пути преодоления неравенства, и Украина стала частью этого процесса.
"Сейчас никого не удивишь, что женщины стали конкурировать за должности топ-менеджмента крупных транснациональных корпораций. Особенно это заметно в крупных цивилизованных странах. Америка борется за пятипроцентную гендерную квоту в наблюдательных советах всех крупных компаний – так называемые "голубые фишки". И другие страны, включая нашу, постепенно подражают этому положительному тренду", – заявила она.
В начале ноября 73-летняя модель и писательница Мэй Маск посетила Киев и презентовала свою автобиографическую книгу "Женщина, у которой есть план". В украинскую столицу Мэй Маск пригласила Шевцова – основательница Международной платежной системы LEO и игрового сервиса LEO Gaming. Также Маск вместе с Шевцовой приняла участие в программе ЖВЛ на канале "1+1", где поделилась подробностями своей жизни.
Впервые Мэй Маск посетила Киев в декабре 2017 года. Тогда она выступила на бизнес-конференции, прогулялась по украинской столице, посетила ресторан кулинара Эктора Хименеса-Браво и один из телеканалов.
Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted. В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.
Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", ставшую бестселлером.