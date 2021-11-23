Алена Шевцова: Книга Мэй Маск – урок для всех украинок

"Книга Мэй Маск "Женщина, у которой есть план" меня вдохновила и заставила задуматься над ценностями, которыми Господь наделил женщину. Это прежде всего семья и дети. А также обо всех тех проблемах, с которыми сталкивается женщина в современном обществе, завоевывая свое место под солнцем. Тот путь, который проделала Мэй, к сожалению, не нов для женщины в современном мире. И для типичной украинки – в частности. Путь домашнего насилия, развода, несправедливости со стороны окружающих. Все это закалило характер самой Мэй и стало примером для детей, которых она воспитывала", – рассказала Шевцова.

По ее мнению, эти принципы Мэй удалось привить и своим детям, в частности – Илону. Он с детства научился всего достигать сам и ценить семью. Сама Шевцова также уделяет воспитанию детей, которых у нее четверо, большое внимание.

"Дети формируют меня как мать. У нас многодетная семья, и дети – тот ключ жизни, источник, который дает силы, мотивирует и двигает всю нашу семью. Мы хотим, чтобы дети были лучше нас, и вкладываем силы, чтобы дать им образование, привить им желание читать книги, путешествовать, открывать для себя новые страны, регионы. И воспитывать чувство толерантности к миру и окружающим людям", – поделилась бизнесвумен.

Она утверждает, что даже будучи успешным и востребованным специалистом финтех-рынка, не забывает о своей основной роли – любимой, матери и хранительницы. По словам Шевцовой, несмотря на значительные сдвиги в гендерном вопросе, многие женщины по всему миру сталкиваются с проявлениями дискриминации, но мир движется по пути преодоления неравенства, и Украина стала частью этого процесса.

"Сейчас никого не удивишь, что женщины стали конкурировать за должности топ-менеджмента крупных транснациональных корпораций. Особенно это заметно в крупных цивилизованных странах. Америка борется за пятипроцентную гендерную квоту в наблюдательных советах всех крупных компаний – так называемые "голубые фишки". И другие страны, включая нашу, постепенно подражают этому положительному тренду", – заявила она.