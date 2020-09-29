Алибасов передумал расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной – адвокат

По словам российского адвоката Сергея Жорина, его клиент – российский шоумен Бари Алибасов подписал отказ от иска к своей жене актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Жорин: "Король последовательности" отказался расторгать брак с Федосеевой-Шукшиной (на фото слева) Скриншот: advokatzhorin / Instagram

73-летний российский шоумен и продюсер Бари Алибасов отказался разводиться с 81-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом на своей странице в Instagram 28 сентября заявил адвокат Алибасова Сергей Жорин.

"Развода не будет. Неустранимые противоречия устранились. "Король последовательности" отказался расторгать брак с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной. Только что был подписан отказ от иска. Любовь победила!" – написал Жорин.

18 августа Жорин в микроблоге сообщил, что Алибасов инициировал бракоразводный процесс с Федосеевой-Шукшиной. Причиной расторжения брака шоумен назвал "невозможность вернуть былые отношения".

Федосеева-Шукшина, узнав о желании Алибасова развестись, заявила, что ее супруг находится в опасности.

Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГС в Москве.

В июне 2020 года в эфире программы "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Шукшина заявила, что у нее нет даже копии свидетельства о регистрации брака.

"Какой развод, интересно? Я сейчас новый паспорт получила, там нет никакого штампа о браке", – призналась она.

От первого мужа Вячеслава Воронина у Федосеевой-Шукшиной есть дочь Анастасия (1960). От второго мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина – дочери Мария (1967) и Ольга (1968).

Бари Алибасов был в официальном браке шесть раз, включая брак с Федосеевой-Шукшиной. У шоумена есть сын Бари (1985). По утверждению школьной возлюбленной Алибасова Светланы Боховчук, она родила от продюсера дочь Веру.