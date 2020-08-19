"Муж в опасности". Адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказала, как актриса отреагировала на заявление Алибасова о разводе

По словам адвоката 81-летней российской актрисы Лидии Федоссевой-Шукшиной Юлии Вербицкой, ее клиентка узнала о том, что 73-летний шоумен Бари Алибасов намерен с ней развестись, от других людей.

Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной два года назад Фото: vm.ru / Instagram

81-летняя актриса Лидия Федоссева-Шукшина была шокирована заявлением 73-летнего супруга, шоумена Бари Алибасова о разводе. Об этом российскому изданию "Собеседник" 19 августа сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая.

По словам адвоката, ее подопечная узнала о бракоразводном процессе от других людей, а не лично от мужа, подчеркнув, что в последнее время супруги не общаются.

"Лидия Николаевна полагает, что ее муж находится в опасности. Его попросту скрывают от нее", – цитирует издание слова адвоката Федосеевой-Шукшиной.



Алибасов и Федосеева-Шукшина зарегистрировали брак осенью 2018 года в Кутузовском отделе ЗАГСа в Москве.

В июне 2020 года в эфире программы "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Шукшина заявила, что у нее нет даже копии свидетельства о регистрации брака.

"Какой развод, интересно? Я сейчас новый паспорт получила, там нет никакого штампа о браке", – призналась она.

18 августа Алибасов заявил, что инициировал бракоразводный процесс, сославшись на то, что ему с женой уже не удастся вернуть отношения, которые были раньше.

От первого мужа Вячеслава Воронина у Федосеевой-Шукшиной есть дочь Анастасия (1960). От второго мужа, писателя и режиссера Василия Шукшина – дочери Мария (1967) и Ольга (1968).

Бари Алибасов был в официальном браке шесть раз, включая брак с Федосеевой-Шукшиной. У шоумена есть сын Бари (1985). По утверждению школьной возлюбленной Алибасова Светланы Боховчук, она родила от продюсера дочь Веру.