Помощника Алибасова обвинили в намерении завладеть квартирой Фатеевой

Помощника российского продюсера Бари Алибасова Сергея Моцаря подозревают в том, что он втирается в доверие к актрисе Наталье Фатеевой с целью получения материальной выгоды.

Сын советской и российской актрисы Натальи Фатеевой заявил, что она может лишиться квартиры из-за помощника продюсера Бари Алибасова Сергея Моцаря. Об этом рассказали в программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале".

Фатеева ведет затворнический образ жизни в квартире на Фрунзенской набережной в Москве. Перенесшая несколько операций после перелома шейки бедра актриса ограничила общение с детьми и наняла сиделок. Моцарь оказывает ей личную помощь: привозит продукты и беседует по душам.

После возникших слухов о том, что помощник Алибасова втирается в доверие, чтобы Фатеева отписала ему часть недвижимости, он заявил, что вопрос о квартире актрисы никогда не поднимался.

На квартиру Фатеевой пока претендует только ее дочь Наталья, рожденная от третьего брака актрисы – с космонавтом Борисом Егоровым. Дочь Фатеевой добивалась доли недвижимости через суд. Теперь половина квартиры принадлежит ей.

Моцарь помогает также Лидии Федосеевой-Шукшиной: привозит продукты, оплачивает счета. Он оказался в центре скандала с квартирой актрисы, которую она якобы завещала Алибасову, а по документам собственником оказался Моцарь.

Наталья Фатеева родилась 23 декабря 1934 года в Харькове. Наиболее известные ее роли – в фильмах "Есть такой парень", "Три плюс два", "Москва – Кассиопея".