Алина Паш убирает Карпаты

"Пока наши отважные ребята "чистят" восток, юг и север от российского мусора… Мы чистим здесь, на западе, то, что тоже не дает нам подняться к новым горизонтам, стать лучше вчерашних. На выходных на экопикнике мы в который раз собрали несколько тонн мусора из Карпатского моря", – написала она.
Судя по фото, на уборке к Паш также присоединились режиссер Алан Бадоев и музыкальный продюсер Евгений Филатов.
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В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный Россией Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.
В апреле 2022 года Паш заявила, что сожалеет о коллаборациях с россиянами.