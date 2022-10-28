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28 октября, 2022
 
Новости

Алина Паш убирает Карпаты

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Певица рассказала, что активисты собрали несколько тонн мусора из Карпатского моря
Певица рассказала, что активисты собрали несколько тонн мусора из Карпатского моря
Фото: alinapash / Instagram

Украинская певица Алина Паш приняла участие в уборке Карпат от мусора. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram 27 октября.

"Пока наши отважные ребята "чистят" восток, юг и север от российского мусора… Мы чистим здесь, на западе, то, что тоже не дает нам подняться к новым горизонтам, стать лучше вчерашних. На выходных на экопикнике мы в который раз собрали несколько тонн мусора из Карпатского моря", – написала она.

Судя по фото, на уборке к Паш также присоединились режиссер Алан Бадоев и музыкальный продюсер Евгений Филатов.

Контекст:

В 2019 году Паш была внесена в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный Россией Крым и участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками.

В апреле 2022 года Паш заявила, что сожалеет о коллаборациях с россиянами.

Теги: Украина, Карпаты, Алина Паш
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