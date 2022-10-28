Алина Паш убирает Карпаты

"Пока наши отважные ребята "чистят" восток, юг и север от российского мусора… Мы чистим здесь, на западе, то, что тоже не дает нам подняться к новым горизонтам, стать лучше вчерашних. На выходных на экопикнике мы в который раз собрали несколько тонн мусора из Карпатского моря", – написала она.

Судя по фото, на уборке к Паш также присоединились режиссер Алан Бадоев и музыкальный продюсер Евгений Филатов.

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