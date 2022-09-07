  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео

По словам артистки, на создание сингла ее вдохновили слова народной песни "Чорні брови, карі очі".
"Я хочу как можно больше обращать внимание слушателей на украинскую этничность, наши корни. У нас непревзойденные народные песни, таких нет во всем мире. Очень важно чтить память украинского народного стиля и нести его новому поколению", заявила певица, как отмечается в пресс-релизе.
Ранее Alisa вместе с украинским певцом Yarmak записала песню "Дикое поле".
Это композиция в стиле рэп с патриотическим текстом и графикой, изображающей украинцев, которые в разные времена истории боролись с захватчиками, в том числе российскими. Клип заканчивается надписью "Слава ВСУ".