  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео

Alisa: Я хочу как можно больше обращать внимание слушателей на украинскую этничность, наши корни Фото предоставлено командой артистки

По словам артистки, на создание сингла ее вдохновили слова народной песни "Чорні брови, карі очі".

"Я хочу как можно больше обращать внимание слушателей на украинскую этничность, наши корни. У нас непревзойденные народные песни, таких нет во всем мире. Очень важно чтить память украинского народного стиля и нести его новому поколению", заявила певица, как отмечается в пресс-релизе.

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Видео: ALISA / YouTube