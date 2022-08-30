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30 августа, 2022
 
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"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме
Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме
Фото: ozzyosbourne / Instagram

Британский музыкант Оззи Осборн 30 августа разместил в Instagram фото, на котором запечатлен в саду во время чаепития.

Во время съемки 73-летний артист сидел за столом и со смехом наливал себе в чашку чай из заварника.

"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес", – отреагировали поклонники, подразумевая, вероятно, героиню романов британского писателя Льюиса Кэрролла.

Контекст:

Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом он основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м Осборн покинул группу и начал сольную карьеру.

Осборн после нападения РФ выступил в поддержку Украины.

Теги: Оззи Осборн, музыкант
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Дмитрий ГОРДОН
 

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