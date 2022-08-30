"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду

Во время съемки 73-летний артист сидел за столом и со смехом наливал себе в чашку чай из заварника.
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес", – отреагировали поклонники, подразумевая, вероятно, героиню романов британского писателя Льюиса Кэрролла.
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Оззи Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме. В 1968-м вместе с Тони Айомми, Гизером Батлером и Биллом Уордом он основал группу Black Sabbath, оказавшую значительное влияние на формирование хеви-метала и хард-рока. В 1977-м Осборн покинул группу и начал сольную карьеру.
Осборн после нападения РФ выступил в поддержку Украины.