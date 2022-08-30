"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду

Осборн родился в 1948 году в Бирмингеме Фото: ozzyosbourne / Instagram

Во время съемки 73-летний артист сидел за столом и со смехом наливал себе в чашку чай из заварника.

"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес", – отреагировали поклонники, подразумевая, вероятно, героиню романов британского писателя Льюиса Кэрролла.

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