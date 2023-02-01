alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать

"Не занимаемся самолечением. В некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых – и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" – обратилась она к поклонникам. – Не откладывайте лечение. Потому что это дорого, это долго и не окей".
Певица не уточнила, с чем именно связаны ее проблемы, но уже 1 февраля сообщила в Instagram Stories, что ее будут оперировать. Спустя несколько часов артистка удалила это сообщение.
До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
После начала российско-украинской войны, в феврале 2022 года, alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. В апреле исполнительница заявила, что уезжает в Европу.