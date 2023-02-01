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01 февраля, 2023
 
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alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать

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alyona alyona: Не занимаемся самолечением
alyona alyona: Не занимаемся самолечением
Фото: alyona alyona / Instagram

Украинская певица alyona alyona 31 января в Instagram Stories сообщила о проблемах со здоровьем, объяснив, что они возникли из-за самолечения.

"Не занимаемся самолечением. В некоторых случаях это приводит к плохим результатам, а в некоторых  и к летальным. Не делайте этого! Не будьте как я! Идите к врачу!" – обратилась она к поклонникам. – Не откладывайте лечение. Потому что это дорого, это долго и не окей". 

Певица не уточнила, с чем именно связаны ее проблемы, но уже 1 февраля сообщила в Instagram Stories, что ее будут оперировать. Спустя несколько часов артистка удалила это сообщение.

Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram
Скриншот: alyona.alyona.official / Instagram

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

После начала российско-украинской войны, в феврале 2022 года, alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. В апреле исполнительница заявила, что уезжает в Европу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, лечение, певица, alyona alyona
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