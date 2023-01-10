"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание

В ролике певица воспроизвела диалог между собой нынешней и той, которой была в детстве. В конце ролика она пообещала сама себе никогда не сдаваться.
"Помните, вы – самое ценное, что у вас есть", – подписала видео артистка.
"Класс. Так трогательно и мило", – восхитились в сети.
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До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.
После начала российско-украинской войны, в феврале 2022 года, alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. В апреле исполнительница заявила, что уезжает в Европу.