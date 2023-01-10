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10 января, 2023
 
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"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание

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alyona alyona: Помните, вы самое ценное, что у вас есть
alyona alyona: Помните, вы – самое ценное, что у вас есть
Фото: alyona alyona / Instagram

Украинская певица alyona alyona 10 января разместила в Instagram видеоколлаж, созданный из снимков, на которых она запечатлена в разные периоды своей жизни.

В ролике певица воспроизвела диалог между собой нынешней и той, которой была в детстве. В конце ролика она пообещала сама себе никогда не сдаваться.

"Помните, вы – самое ценное, что у вас есть", – подписала видео артистка.

"Класс. Так трогательно и мило", – восхитились в сети.

Контекст:

До начала музыкальной карьеры alyona alyona (Алена Савраненко) работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

После начала российско-украинской войны, в феврале 2022 года, alyona alyona стала волонтером. Она работала на фармацевтическом складе и плела маскировочные сетки. В апреле исполнительница заявила, что уезжает в Европу.

Теги: певица, alyona alyona
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