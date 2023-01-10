"Так трогательно и мило". alyona alyona показала свои детские фото и дала публичное обещание

alyona alyona: Помните, вы – самое ценное, что у вас есть Фото: alyona alyona / Instagram

В ролике певица воспроизвела диалог между собой нынешней и той, которой была в детстве. В конце ролика она пообещала сама себе никогда не сдаваться.

"Помните, вы – самое ценное, что у вас есть", – подписала видео артистка.

"Класс. Так трогательно и мило", – восхитились в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)