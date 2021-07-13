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13 июля, 2021
 
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"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности

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Седокова мать троих детей
Седокова – мать троих детей
Фото: annasedokova / Instagram

Проживающая в РФ украинская певица Анна Седокова 13 июля в Instagram разместила короткий ролик, на котором запечатлена в профиль в красном мини-платье на фоне отеля.

Певица демонстрирует в кадре танцевальное движение, после чего на ее месте появляется иномарка.

"Не буди во мне Lamborghini", – подписала ролик артистка. 

Поклонники Седоковой, посмотрев видео, заподозрили, что она ждет четвертого ребенка. 

"Кажется кто-то пошел за четвертым" – отреагировали поклонники певицы.

"Девушка-красавица, вы беременны?" – поинтересовались фолловеры.

"Аня опять в положении", – уверены подписчики артистки.

Седокова вопросы о возможной беременности не прокомментировала.


Контекст:

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина (2004) – дочь певицы от украинского и белорусского футболиста Валентина Белькевича, который умер в 2014 году.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока что нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Теги: беременность, Анна Седокова, певица, фото
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