Anyone. В новом клипе Бибер вышел на ринг, чтобы победить. Видео
Канадский певец Джастин Бибер 1 января на своем YouTube-канале презентовал видеоработу на композицию Anyone. В клипе артист играет роль спортсмена, который тренируется, влюбляется, а в финале побеждает своего соперника на ринге. "Я не могу придумать лучшего способа завершить 2020 год и начать 2021 год, кроме как поделиться со своими поклонниками этой музыкой", – анонсировал премьеру певец, пишет Billboard.
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