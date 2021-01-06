Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
Новости

"Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа

По мнению российского музыканта Юрия Лозы, комик Евгений Петросян – часть смехоямы и деградации юмора.

 
|
Лоза: Словечко новое придумал смехояма
Лоза: Словечко новое придумал – смехояма
Фото: Юрий Лоза / Facebook

Российский музыкант Юрий Лоза высмеял манеру чтения с листа юмориста Евгения Петросяна. Пост он обнародовал в Facebook.

"Словечко новое придумал – смехояма. Оно обозначает потуги юмористов, которым надо отрабатывать свои денежки и острить на вдоль и поперек перепаханные темы. К примеру, то, что творилось последние несколько дней, вызывало у меня острое чувство сострадания к создателям и участникам различных якобы ржачных шоу, пытающихся, как говорится, "выдавить воду из камня" – то есть, найти что-то новое в теме пьянства на новогоднем празднике", – написал он.

Лоза заявил, что уже в исполнении сатирика Аркадия Райкина эти хохмы попахивали похождениями поручика Ржевского.

"Повсеместное "пересаливание лицом", как говорил Жванецкий, только усугубило и без того безрадостную картину деградации юмора. Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета", – отметил Лоза. 

Пост он сопроводил снимком Петросяна в роли главного героя картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3674055202673132&id=100002060649390

Лоза не уточнил, какие именно шоу подразумевает в своем посте. 

В частности, на YouTube-аккаунте телеканала "Россия 1" опубликовали видео "Встречаем Новый год со смехом! Юмор года. Выпуск 2", в котором Петросян читает с листа.

ВИДЕО
Видео: Россия 1 / YouTube

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1970–1980-х годах играл в ансамбле "Веселый калейдоскоп", группе "Интеграл", "Зодчие". В 1987 году начал сольную карьеру. Наиболее известные его песни – "Плот", "Пой, моя гитара!", "Девочка сегодня в баре".

Теги: Юрий Лоза, шоу, Евгений Петросян, музыкант, сатирик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
  Чичваркин: Заявление Зеленского о том, что он хочет после президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Полная текстовая версия интервью Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Где и как украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
  Где и как украинские политики встретили Новый год. Фото и видео
Наталия ДВАЛИ
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
  Частный полет в космос, вакцина от коронавируса, отказ от угля и другие позитивные события уходящего 2020 года
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
  "Апофеоз смехоямы". Лоза жестко раскритиковал Петросяна, читающего с листа
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
В 2021 году в национальном "Вертеп-фесте" примут участие команды из других стран. Где и когда состоится фестиваль
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Певица СолоХа: Мне сообщили о смерти мамы за 15 минут до выхода на сцену
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
Эмма Стоун ждет первенца – СМИ
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты кость в моем позвоночнике". Бейонсе показала архивное фото своей мамы
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Ты единственный человек, по которому так сильно плакала". Замужняя Санина призналась в любви другому мужчине
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
"Это мой выход из зоны комфорта". Бальница Шоптенко решила освоить новое танцевальное направление
Тарзан в душе оголил грудь и пах
Тарзан в душе оголил грудь и пах
Свиридова показала 17-летнего сына
Свиридова показала 17-летнего сына
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко
"Чтобы не усугубить взаимоотношения, мы решили перестать сотрудничать". СолоХа откровенно рассказала о разрыве с Бебешко
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
"Напоминание, что настоящая любовь существует". Зета-Джонс обнародовала романтичное фото поцелуя с Дугласом
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
Dr Dre госпитализирован в Лос-Анджелесе
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS