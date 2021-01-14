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14 января, 2021
 
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Aprize Music Awards объявили лонг-лист претендентов на премию за лучший релиз альбома 2020 года

Организаторы музыкальной премии Aprize Music Awards прослушали 600 новых альбомов украинских музыкантов, чтобы составит лонг-лист из 50 претендентов. Голосование за них продлится до 14 февраля.

alyona alyona - обладательница премии Aprize Music Awards
alyona alyona - обладательница премии Aprize Music Awards
Фото: Aprize Music Award / Facebook

Организаторы украинской музыкальной премии Aprize Music Awards на своем сайте объявили лонг-лист претендентов на награду за лучший релиз альбома по итогам 2020-го года.

Голосование за претендентов на премию продлится до 14 февраля. В лонг-лист премии вошли 50 релизов. Во время отбора организаторы прослушали 600 альбомов.

"Именно столько украинские музыканты выпустили в 2020 году", – говорится на странице премии в Instagram.

По итогам отбора в списке возможных претендентов на премию, в том числе оказались украинская группы "ДахаБраха", Tvorchi, Pianoбой, певица Алина Паш, певец Иван Дорн.

Aprize Music Awards была основана в 2016 году. Лауреатами премии являются в том числе "ДахаБраха", Onuka и певица alyona alyona. 

Теги: Украина, премия, Onuka, ДахаБраха, Pianoбой, alyona alyona, Aprize Music Awards
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