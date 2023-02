Ароматная буженина. Рецепт от эксперта

"Сегодня я предлагаю приготовить украинское аутентичное блюдо, которое у многих из вас ассоциируется с праздниками. Вкусная, ароматная, сочная буженина. От одного только упоминания о ней разыгрывается аппетит. А с этим рецептом вы приготовите буженину очень быстро и в удовольствие", – отметил Клопотенко..

Для приготовления понадобится кусок свежей свинины 1–1,2 кг. Мясо нужно очистить от пленок и проделайте в нем глубокие надрезы. В них разместить чеснок, обмоченный в соли. Он придаст блюду аромат. Достаточно будет одной головки чеснока. Мясо нужно поместить в кастрюлю с кипятком. Посолить, добавить еще несколько зубчиков чеснока и варить 20 минут.

Выложить свинину на противень, застеленный пергаментом. Присыпать специями. Смешать по 1 ст. л. горчицы и меда, смазать ими мясо и запекать в духовке 1 час при 180 градусах.

"А пока буженина готовится – попробуйте не сойти с ума от этого божественного аромата", – добавил Клопотенко.

Контекст:

В 2015 году Евгений Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

В 2021 году Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.