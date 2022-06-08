  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом

"Война меня очень сильно изменила. По-другому стал смотреть на мир, мировоззрение изменилось. Я стал настоящим украинским националистом", – заявил актер.
Он признался, что после нападения РФ на Украину перестал общаться со своими родственниками в РФ.
"Были родственники в РФ. Но именно были. Они верят своей пропаганде", – сказал Арзуманян.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Арзуманян стал известен благодаря ролям в сериале "Слуга народа", "Пацики". В новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" актер выступал вместе с хореографом Тоней Руденко.
Арзуманян после нападения РФ на Украину выступает вместе с коллегами для украинских защитников.