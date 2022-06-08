  Арзуманян: Война меня очень сильно изменила. Я стал настоящим украинским националистом

Арзуманян заявил, что не общается со своими родственниками из РФ, потому что они верят российской пропаганде Фото: aram_dad / Instagram

"Война меня очень сильно изменила. По-другому стал смотреть на мир, мировоззрение изменилось. Я стал настоящим украинским националистом", – заявил актер.

Он признался, что после нападения РФ на Украину перестал общаться со своими родственниками в РФ.

"Были родственники в РФ. Но именно были. Они верят своей пропаганде", – сказал Арзуманян.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

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