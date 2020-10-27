Ассия Ахат рассказала, сколько обслуживающего персонала задействовано в ее доме

По словам украинской певицы и скрипачки Ассии Ахат, ей было бы неинтересно сидеть дома и ничего не делать.

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат в интервью передаче "33 за 3", которая вышла на канале ICTV, рассказала, что в качестве обслуживающего персонала в ее доме работают два человека.

"Домработница и женщина, которая была няней нашего сына", – сообщила артистка.

При этом она подчеркнула, что у нее не было желания сидеть дома, отказавшись от самореализации.

"Сидеть дома и ничего не делать – это неинтересно ни мне, ни моему мужу", – сказала певица.

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

Певица – мать двух сыновей: Даниила и Филиппа. Ассия Ахат замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко.