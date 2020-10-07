Ассия Ахат впервые рассказала о смерти родной сестры

По словам украинской певицы и скрипачки Ассии Ахат, ее младшая сестра погибла в ДТП.

Ассия Ахат о смерти сестры: Это было много лет назад Фото: ahhattassia / Instagram

Украинская певица и скрипачка Ассия Ахат в интервью передаче ЖВЛ, которое вышло на "1+1" 7 октября, рассказала, что ее родная сестра Галина разбилась в автокатастрофе.

"Это было много лет назад. Сестра была младше на шесть лет. Был дождь. За рулем сидел неопытный парень. Машину занесло в кювет, они перевернулись. Все остались живы, кроме Гали", – рассказала артистка.

Она подчеркнула, что ранее об этом никогда публично не рассказывала.

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

Певица – мать двух сыновей: Даниила и Филиппа. Ассия Ахат замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко.