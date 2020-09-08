Асмус поделилась свадебным снимком и удивила подписчиков сходством со своими сестрами

Российская актриса Кристина Асмус обнародовала в Instagram совместное фото с тремя родными сестрами, одна из которых позирует в кадре в свадебном платье с букетом цветов в руках.
"Сестры", – подписала публикацию актриса.
"Надо же, как похожи", – отметили фолловеры в комментариях.
"Похожи", – прокомментировали публикацию пользователи сети.
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Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. У Асмус есть две старшие сестры и одна младшая.
Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны".