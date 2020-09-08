Асмус поделилась свадебным снимком и удивила подписчиков сходством со своими сестрами

Российская актриса Кристина Асмус разместила в сети семейный снимок, сделанный в день свадьбы одной из своих сестер.

Российская актриса Кристина Асмус обнародовала в Instagram совместное фото с тремя родными сестрами, одна из которых позирует в кадре в свадебном платье с букетом цветов в руках.

"Сестры", – подписала публикацию актриса.

"Надо же, как похожи", – отметили фолловеры в комментариях.

"Похожи", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Сёстры Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 7 Сен 2020 в 8:46 PDT

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она – третий ребенок в многодетной семье Игоря и Рады Мясниковых. У Асмус есть две старшие сестры и одна младшая.

Асмус стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны".