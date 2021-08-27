Ассия Ахат рассказала, в какой американский университет поступил ее сын

По словам Ассии Ахат, во время учебы сын будет проживать в общежитии в небольшой двуместной комнате.

"Наш Филипп – взрослый, умный и амбициозный, по-прежнему не хочет фотографироваться. А вот я не против. Мы сейчас в Нью-Йорке", – сообщила артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ассия Ахат / Assia Ahhatt (@ahhattassia)