"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини

Артистка отметила, что отдыхает в Турции. Ассия Ахат позирует в кадре, стоя возле бассейна и принимая различные позы.

"38 градусов, приходится жить в бассейне", – подписала снимки Ассия Ахат.

"Красотка. Девочка-девочка", – оценили фото певицы фолловеры.

"Как? Как тебе удается быть такой хрупкой, как эльф?" – написала в комментариях украинская певица Мария Бурмака.

"Ого, какая", – прокомментировали снимки подписчики.

Контекст:

Ассия Ахат (настоящее имя – Инесса Данилова) родилась в 1965 году в Киеве. Она начала заниматься музыкой с пяти лет. После окончания Национальной музыкальной академии по классу скрипки стажировалась в Музыкальной академии в Ницце и выступала в Германии, Франции, Италии. Как солистка Национальной филармонии Украины и первая скрипка струнного женского квартета Capris Plus ежегодно давала гастроли в Европе.

У певицы двое сыновей: Даниил и Филипп. Она замужем за украинским бизнесменом Игорем Баленко.