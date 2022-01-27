"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу

"В очереди на прием к семейному врачу", – подписала она публикацию, к которой добавила хештег "прикол".
"Бабки в очереди крестились?" – спросил tolik.khoma.
"Ой красавица, капец", – написал olegkushnir46.
"Когда ты зашла, все выздоровели сразу", – прокомментировал sergeikovalev504.
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Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик играет главную роль в сериале "Танька і Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.