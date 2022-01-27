"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу

К своей публикации Песик добавила хештег "прикол" Фото: tanet_vip / Instagram

"В очереди на прием к семейному врачу", – подписала она публикацию, к которой добавила хештег "прикол".

"Бабки в очереди крестились?" – спросил tolik.khoma.

"Ой красавица, капец", – написал olegkushnir46.

"Когда ты зашла, все выздоровели сразу", – прокомментировал sergeikovalev504.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)