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27 января, 2022
 
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"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
К своей публикации Песик добавила хештег "прикол"
К своей публикации Песик добавила хештег "прикол"
Фото: tanet_vip / Instagram

Участница "Женского квартала", украинская актриса Татьяна Песик 27 января опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в образе Смерти (в черной одежде, с бледным лицом и косой в руке) возле кабинета семейного врача.

"В очереди на прием к семейному врачу", – подписала она публикацию, к которой добавила хештег "прикол".

"Бабки в очереди крестились?" – спросил tolik.khoma.

"Ой красавица, капец", – написал olegkushnir46.

"Когда ты зашла, все выздоровели сразу", – прокомментировал sergeikovalev504.

Контекст:

Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".

Песик играет главную роль в сериале "Танька і Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.

Теги: смерть, очередь, прикол, актриса, хештег, Женский Квартал, Татьяна Песик
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