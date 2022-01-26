"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте

Песик: Татьяны, с днем ангела нас Фото: tanet_vip / Instagram

"Татьяны, с днем ангела нас", – подписала она публикацию.

"Непревзойденная красота. И, конечно, поздравляю с днем ангела!" – написал stasik_chebiryako.

"Красивая", – отметил slava_kryvenko.

"Ты – секси", – прокомментировал petroznaida.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Песик Тетяна (@tanet_vip)