"Ты – секси", "Непревзойденная красота". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик засветила грудь в глубоком декольте

"Татьяны, с днем ангела нас", – подписала она публикацию.
"Непревзойденная красота. И, конечно, поздравляю с днем ангела!" – написал stasik_chebiryako.
"Красивая", – отметил slava_kryvenko.
"Ты – секси", – прокомментировал petroznaida.
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Татьяна Песик родилась в 1987 году в Тернополе. Мать актрисы работала поваром, а отец – разнорабочим. Окончила Тернопольский национальный экономический университет. Была участницей команды КВН "V.I.P. Тернополь".
Песик играет главную роль в сериале "Танька і Володька". Ее партнером по фильму является юморист Тарас Стадницкий. Премьера ситкома состоялась на канале ТЕТ в 2016 году.