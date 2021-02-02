Бабкин показал венскую клинику, в которой его будут оперировать

По словам украинского певца Сергея Бабкина, у которого украинские врачи диагностировали редкое заболевание глаз, 4 февраля ему предстоит пройти полное обследование в венской клинике, а на следующий день его прооперируют.

Украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной Бабкиной прилетел на операцию в Вену (Австрия). Об этом артист рассказал 2 февраля в Instagram, разместив селфи в том числе на фоне клиники.

"Мы вчера прилетели в Вену. Нас благополучно пропустили, благодаря всем добрым людям, которые помогли нам. Сегодня были в клинике. Сдал еще один тест на COVID-19", – сообщил артист.

По словам Бабкин, 4 февраля ему предстоит пройти полное обследование, а на следующий день его прооперируют.

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24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии. "Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно!" – заявил он тогда.

Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике.

Спустя несколько дней выяснилось, что причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках.

1 февраля Бабкин вместе с женой вылетел в Вену.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.