"Бабулька сошла с ума". 33-летняя MamaRika раскритиковала 64-летнюю Мадонну за то, что артистка не может "вовремя выйти из профессии"

"Когда смотришь на артистов, которые не умеют вовремя, красиво, плавно выйти из профессии..." – заявила певица.

"Как [64-летняя] Мадонна?" – уточнили журналисты.

"Да, Мадонна сошла с ума. Бабулька поплыла, реально, – подтвердила MamaRika. – Если уже так долго сидеть в профессии, то как [американская певица и актриса, 53-летняя] Джей Ло. А так, как Мадонна, то точно нет".

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

В последние года певица публикует в сети откровенные фото в белье или без белья.