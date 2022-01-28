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28 января, 2022
 
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Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!

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Гурченко умерла в 2011 году
Гурченко умерла в 2011 году
Фото: gurchenko_diva / Instagram

Главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в интервью, которое 27 января вышло на YouTube-канале "Олицкая", поделилась своими воспоминаниями об общении с советской актрисой Людмилой Гурченко, с которой она и ее муж, основатель сайта "ГОРДОН" Дмитрий Гордон, дружили.

"Я, к сожалению, мало ее застала в близком общении – уже хвост этой потрясающей кометы. А Дима с ней продружил много-много лет. Это была такая теплая, очень близкая дружба. Она потрясающей была. Она была такая простая! Подходит официант, ставит кофе – она всегда 10 раз говорила "спасибо". Она на съемки не просто никогда не опаздывала, она приходила заранее. Казалось бы – такая звезда!" – рассказала Бацман.

Журналистка отметила, что люди такого уровня, как Гурченко, никогда не унизят человека.

"Они, наоборот, его поднимут к себе, дадут какой-то импульс, чтобы он поверил в себя", – отметила она.

ВИДЕО
Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube
Контекст:

Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. После окончания школы в 1953-м она переехала в Москву, где начала кинокарьеру. Снялась в 85 картинах ("Карнавальная ночь", "Двадцать дней без войны", "Сибириада", "Пять вечеров", "Вокзал для двоих", "Любовь и голуби" и других). Скончалась 30 марта 2011 года в столице РФ.

Теги: Дмитрий Гордон, Людмила Гурченко, Алеся Бацман
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