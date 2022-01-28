  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!

"Я, к сожалению, мало ее застала в близком общении – уже хвост этой потрясающей кометы. А Дима с ней продружил много-много лет. Это была такая теплая, очень близкая дружба. Она потрясающей была. Она была такая простая! Подходит официант, ставит кофе – она всегда 10 раз говорила "спасибо". Она на съемки не просто никогда не опаздывала, она приходила заранее. Казалось бы – такая звезда!" – рассказала Бацман.

Журналистка отметила, что люди такого уровня, как Гурченко, никогда не унизят человека.

"Они, наоборот, его поднимут к себе, дадут какой-то импульс, чтобы он поверил в себя", – отметила она.

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Видео: ОЛИЦКАЯ / YouTube