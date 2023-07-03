Бандуристка Kruть исполнила Contra spem spero! Леси Украинки в поле среди колосьев в Донецкой области. Видео

В ролике она запечатлена вместе с боевым медиком с позывным Чека.
"Мы только что вернулись из Часова Яра. Здесь жизнеутверждающие слова Леси льются как никогда вовремя и честно", – подписала видео артистка.
Она также призвала украинцев присоединиться к сбору на бронированный пикап для украинских военных медиков.
"Экипаж Чеки работает в первом звене эвакуации в небронированном пикапе. Сейчас их команда переоборудует новую машину под качественную транспортировку раненых и возможность оказывать широкий спектр помощи. Поэтому ваш донат может спасти жизнь этим боевым медикам. Благодаря вам эвакуационный пикап будет зашит металлом, баллистической защитой и бронепленкой", – добавила артистка.
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Бандуристка Kruть стала известной после участия в нацотборе на "Евровидение 2022". В финале конкурса она заняла третье место.
По итогам нацотбора на "Евровидение 2023" артистка уступила первенство украинской группе Tvorchi. Комментируя свое второе место, бандуристка заявила, что ее больше не интересует украинский шоу-бизнес. Она отметила, что теперь ориентируется не на телевидение, а на благотворительные концерты, выступления для военных и переселенцев, а также на концерты за границей.