Бандуристка Kruть исполнила Contra spem spero! Леси Украинки в поле среди колосьев в Донецкой области. Видео

Kruть: Мы только что вернулись из Часова Яра. Здесь жизнеутверждающие слова Леси льются как никогда вовремя и честно Фото: KRUTЬ / Facebook

В ролике она запечатлена вместе с боевым медиком с позывным Чека.

"Мы только что вернулись из Часова Яра. Здесь жизнеутверждающие слова Леси льются как никогда вовремя и честно", – подписала видео артистка.

Она также призвала украинцев присоединиться к сбору на бронированный пикап для украинских военных медиков.

"Экипаж Чеки работает в первом звене эвакуации в небронированном пикапе. Сейчас их команда переоборудует новую машину под качественную транспортировку раненых и возможность оказывать широкий спектр помощи. Поэтому ваш донат может спасти жизнь этим боевым медикам. Благодаря вам эвакуационный пикап будет зашит металлом, баллистической защитой и бронепленкой", – добавила артистка.

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