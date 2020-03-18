Бандуристка Kruть показала своего бойфренда

Полуфиналистка нацотбора "Евровидение 2020" Kruть (Марина Круть) показала человека, который помогает ей "познать саму себя".

Полуфиналистка нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть (Марина Круть) на своей странице в Instagram поделилась фотографией любимого человека.

"Человек не может самостоятельно познать себя. Ему нужен кто-то другой, чтобы понять, кто он. Я – это ты. Ты – это я", – подписала фото бандуристка.

Друзья Kruть в комментариях к фото отметили, что не узнали молодого человека на фото.

"Был пацан – стал мужчина", – прокомментировали они фото.

Скриншот: bandura_krut / Instagram



Хмельничанка Марина Круть в 2017 году была участницей восьмого сезона талант-шоу "Х-фактор", но покинула проект до начала прямых эфиров. Спустя год певица, исполняющая песни под акомпанимент бандуры, выпустила первый альбом Arche, а в 2020 году стала участницей нацотбора "Евровидение 2020", дойдя до финала.

В интервтю УНИАН бандуристка призналась, что в случае победы в нацотборе планировала удивить зарубежную публику игрой на украинском национальном инструменте.