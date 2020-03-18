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18 марта, 2020
 
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Бандуристка Kruть показала своего бойфренда

Полуфиналистка нацотбора "Евровидение 2020" Kruть (Марина Круть) показала человека, который помогает ей "познать саму себя".

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Принимая участие в нацотборе "Евровидение 2020", Kruть планировала удивить бандурой зарубежную публику
Принимая участие в нацотборе "Евровидение 2020", Kruть планировала удивить бандурой зарубежную публику
Фото: bandura_krut / Instagram

Полуфиналистка нацотбора на "Евровидение 2020" Kruть (Марина Круть) на своей странице в Instagram поделилась фотографией любимого человека. 

"Человек не может самостоятельно познать себя. Ему нужен кто-то другой, чтобы понять, кто он. Я – это ты. Ты – это я", – подписала фото бандуристка. 

Друзья Kruть в комментариях к фото отметили, что не узнали молодого человека на фото. 

"Был пацан – стал мужчина", – прокомментировали они фото. 

Скриншот: bandura_krut / Instagram
Скриншот: bandura_krut / Instagram

Хмельничанка Марина Круть в 2017 году была участницей восьмого сезона талант-шоу "Х-фактор", но покинула проект до начала прямых эфиров. Спустя год певица, исполняющая песни под акомпанимент бандуры, выпустила первый альбом Arche, а в 2020 году стала участницей нацотбора "Евровидение 2020", дойдя до финала. 

В интервтю УНИАН бандуристка призналась, что в случае победы в нацотборе планировала удивить зарубежную публику игрой на украинском национальном инструменте. 

Теги: Марина Круть, нацотбор, Евровидение 2020, Kruть
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