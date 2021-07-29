"Банкир, пишет диссертацию. А мог бы стать актером". Звезда "Мери Поппинс" Андрейченко показала сына от Дунаевского

На снимках он позирует перед зеркалом, демонстрируя спортивное тело.

"Мой сын – магистр экономических наук, банкир. Сейчас он получил второе высшее образование цифрового маркетолога! В данный момент пишет еще одну диссертацию! Он отправил мне эту фотографию. А я считаю, что он мог бы стать потрясающим актером или очень "крутой" моделью", – написала она.

Контекст:

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Сибириада", "Военно-полевой роман", "Мэри Поппинс, до свидания", "Двое под одним зонтом", "Леди Макбет Мценского уезда". В настоящее время актриса проживает в Мексике. Она – вегетарианка, практикует сыроедение, занимается йогой.

Кроме сына Дмитрия (1982), у актрисы есть дочь Настасья (1989). Отец Дмитрия – первый муж Андрейченко, российский композитор Максим Дунаевский. Отцом Настасьи является второй муж артистки, австрийский режиссер Максимилиан Шелл. Пара рассталась в 2005 году.