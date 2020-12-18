Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото

Спецвыпуск российского глянцевого издания для мужчин Playboy посвящен украинскому певцу Максу Барских.

Украинский певец Макс Барских стал героем специального выпуска российского издания для мужчин Playboy. Об этом он написал 19 декабря на своей странице в Instagram.

Журнал вышел с изображением певца на обложке.

"Читайте мое большое интервью о детстве, взрослении, сексе и обольщении, отношении к деньгам и успеху. Разговор получился искренним и глубоким", – анонсировал выход российского журнала артист.

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Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".

Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".