Барских стал героем российского спецвыпуска Playboy. Фото

Украинский певец Макс Барских стал героем специального выпуска российского издания для мужчин Playboy. Об этом он написал 19 декабря на своей странице в Instagram.
Журнал вышел с изображением певца на обложке.
"Читайте мое большое интервью о детстве, взрослении, сексе и обольщении, отношении к деньгам и успеху. Разговор получился искренним и глубоким", – анонсировал выход российского журнала артист.
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Настоящее имя Макса Барских – Николай Бортник. Артист окончил Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства по специальности "эстрадный вокал".
Музыкальная карьера Барских началась после его участия в проекте "Фабрика звезд 2" на "Новом канале".