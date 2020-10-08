Бульвар Шоубиз
 
08 октября, 2020
 
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Батлер подтвердил расставание со своей девушкой и рассказал о проблемах со здоровьем

Шотландский актер Джерард Батлер назвал расставание со своей девушкой, дизайнером интерьеров Морган Браун логическим завершением череды неудач.

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За последние три года Батлер пережил аварию, операции и разрыв с девушкой
За последние три года Батлер пережил аварию, операции и разрыв с девушкой
Фото: ЕРА

Шотландский актер Джерард Батлер в интервью news.com.au впервые рассказал о причинах расставания с дизайнером интерьеров Морган Браун после шести лет отношений. 

По словам Батлера, в последние три года на него навалились серьезные проблемы со здоровьем – актер перенес несколько неудачных операций после того, как попал на мотоцикле в аварию.

Батлер отметил, что после пережитого был уверен, что на этом череда неудач не закончится, и его ожидания оправдались – актер сообщил, что во время пандемии расстался со своей девушкой.

Батлер признался, что тяжело переживал разрыв отношений. 

Батлер родился в 1969 году в Великобритании. Актер известен ролями в фильмах "Призрак Оперы", "300 спартанцев", "Боги Египта", "Геошторм".

В августе 2020 года таблоид People со ссылкой на источники в окружении актера сообщил, что он расстался с Браун. Тогда актер не стал комментировать эту информацию.

Теги: актер, Джерард Батлер
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