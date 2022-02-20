Байрак рассказала, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото

"Харатьяша", – подписала она первый снимок, отвечая пользователям соцсети на их вопрос: "Кто из актеров является рекордсменом по съемкам в ваших фильмах?"

Также подписчики поинтересовались у Байрак, был ли у нее секс с Харатьяном.

"А вам как бы хотелось", – ответила режиссер в подписи к архивному фото, на котором она позирует с волосами цвета блонд вместе с актером.

Скриншот: ksanabayrak / Instagram