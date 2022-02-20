Бульвар Шоубиз
 
20 февраля, 2022
 
Новости

Байрак рассказала, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дмитрий Харатьян рекордсмен по количеству съемок в фильмах Оксаны Байрак
Дмитрий Харатьян – рекордсмен по количеству съемок в фильмах Оксаны Байрак
Фото: ksanabayrak / Instagram, celebritylog / Instagram

58-летняя украинский режиссер Оксана Байрак 19 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, рассказала, был ли у нее секс с российским актером Дмитрием Харатьяном, а также опубликовала их совместные архивные фото.

"Харатьяша", – подписала она первый снимок, отвечая пользователям соцсети на их вопрос: "Кто из актеров является рекордсменом по съемкам в ваших фильмах?"

Также подписчики поинтересовались у Байрак, был ли у нее секс с Харатьяном.

"А вам как бы хотелось", – ответила режиссер в подписи к архивному фото, на котором она позирует с волосами цвета блонд вместе с актером.

12345_01
Скриншот: ksanabayrak / Instagram

Контекст:

Оксана Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Наиболее известные фильмы режиссера – "Женская интуиция", "Зимний сон", "Аврора", сериалы "Позднее раскаяние", "Ничто не случается дважды".

Российский актер Дмитрий Харатьян, известность которому принесла роль Алеши Корсака в историко-приключенческом фильме "Гардемарины, вперед!", внесен в базу сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России (страны-агрессора) против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым и незаконную коммерческую деятельность в аннексированном Крыму.

29 января Байрак заступилась за проживающую сейчас в Турции украинскую ведущую Снежану Егорову, которая заявила о поддержке Владимира Путина, президента страны-агрессора РФ.

Теги: режиссер, актер, секс, Оксана Байрак, Дмитрий Харатьян
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  "Украина и Европа хотят мира. Россия говорит, что не хочет нападать. Кто-то из нас врет". Полный текст выступления Зеленского на Мюнхенской конференции
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Байрак рассказала, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото
Байрак рассказала, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото
"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину
"Дмитрий, вы надолго?", "Это лучший сериал, который я смотрю". Волочкова опять показала нового мужчину
  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков
  Топ-5 самых самых жестких драк украинских политиков
"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном
"Мамина копия", "Как две капли воды". Звезда "Сватов" Кошмал удивила подписчиков сети схожестью с сыном
  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"
  "Ублюдки возили с собой нарисованные клавиши". Кушанашвили рассказал о сотрудничестве с группой "Руки вверх!"
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
"Передай начинающему артисту, что я отшлепаю его дома". Агутин на камеру потроллил Преснякова
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Победительница первого сезона шоу "Холостяк" Александра Шульгина беременна первенцем
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
Звезда сериала "Династия" Коллинз отметила 20-ю годовщину со дня свадьбы с пятым мужем, которого старше на 31 год
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Очень откровенные ваши фотки", "Объявила охоту на мужчин". Огневич позировала в кружевном белье
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Вай, какие вы милые". Звезда сериала "Великолепный век" Бурак Озчивит очаровал сеть снимком с женой
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
"Нужно время для переосмысления". Паш после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022" объявила, что исчезает из инфопространства
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла"
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
Как выглядят звездные женщины без макияжа и Photoshop: 10 фото
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
"Сэкономил сегодня 50 баксов". Шварценеггер огромными ножницами на камеру срезал окрашенные в блонд волосы сына
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
На съемках сериала "Друзья" Энистон ела один и тот же салат каждый день, его рецепт уже стал вирусным с соцсетях
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS