Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко

"У брата, на Родине", – подписал он снимок.

Братья позируют в кадре, сидя в салоне авто.

Контекст:

Левко Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.

Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко артист начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію". В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины.

Левко Дурко женат во второй раз. Вместе с женой Лидией, которая младше него на 29 лет, воспитывает дочь. От предыдущих отношений у артиста есть еще двое детей.