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12 августа, 2022
 
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Бебешко показал своего старшего брата – известного певца Левко Дурко

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Бебешко сообщил, что приехал в гости к брату
Бебешко сообщил, что приехал в гости к брату
Фото: Владимир Бебешко / Facebook

65-летний украинский продюсер Владимир Бебешко 12 августа опубликовал в Facebook фото, на котором запечатлен в патриотичной футболке и очках в цветах украинского флага вместе со своим братом Леонтием Бебешко, который известен как певец Левко Дурко.

"У брата, на Родине", – подписал он снимок. 

Братья позируют в кадре, сидя в салоне авто. 

https://www.facebook.com/bebesko/posts/pfbid03fRH3rKCHbiFQcCuksafbGMQt2a4RxZWrLPtV2T4G3ufWRBqGfdT9kfdxyKJDtz5l

Контекст:

Левко Дурко – старший брат Владимира Бебешко. Он родился 17 июня 1949 года во Львовской области.

Карьеру певца под псевдонимом Левко Дурко артист начал в 40 лет, исполнив в 1989 году песню "Їду в Югославію". В 2002 году брат Бебешко получил звание заслуженного артиста Украины. 

Левко Дурко женат во второй раз. Вместе с женой Лидией, которая младше него на 29 лет, воспитывает дочь. От предыдущих отношений у артиста есть еще двое детей.

Теги: семья, Владимир Бебешко
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