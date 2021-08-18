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18 августа, 2021
 
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"Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?", "У нее уже вид уставший". Сеть встревожило новое фото беременной Осадчей

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В сети прокомментировали новое фото Осадчей
В сети прокомментировали новое фото Осадчей
Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов 17 августа в Instagram поделился совместным снимком со своей женой и коллегой Катей Осадчей, которая вскоре родит третьего ребенка.

"Украина!" – написал он.

Супруги запечатлены в одном из кинотеатров Киева. Осадчая – с микрофоном в руке. Видимо, она, невзирая на поздний срок беременности, продолжает работать.

"Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?" – спросила подписчица panaselena.

"У нее уже вид уставший!" – заявила irinazuilkova.

"Пора в декрет", – написала olya12091979.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о своей очередной беременности. А 1 мая в программе "Світське життя" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка. 9 августа Осадчая сообщила, что должна скоро родить.

У Горбунова и Осадчей есть сын Иван. Пара оформила отношения незадолго до рождения ребенка. 

У Осадчей есть также 18-летний сын Илья от бизнесмена Олега Полищука. У Горбунова от предыдущих отношений детей нет.

Теги: беременность, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, шоу, телеведущий, фото, живот
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