"Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?", "У нее уже вид уставший". Сеть встревожило новое фото беременной Осадчей

"Украина!" – написал он.

Супруги запечатлены в одном из кинотеатров Киева. Осадчая – с микрофоном в руке. Видимо, она, невзирая на поздний срок беременности, продолжает работать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Бедная женщина. У нее есть предродовой отпуск?" – спросила подписчица panaselena.

"У нее уже вид уставший!" – заявила irinazuilkova.

"Пора в декрет", – написала olya12091979.