"У Насти ноги в синяках?", "Капец", Потапа не узнать". Сеть взорвалась обсуждениями Потапа и Каменских в гостях у Осадчей и Горбунова

Каменских и Потап побывали в гостях у друзей Фото: kosadcha / Instagram

"Праздник накануне рождения ребенка", – написал он. Горбунов сопроводил пост хештегами "бейби шауэр", "кумовья", "друзья".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"О боже, Потапа не узнать", – отметила подписчица lida.matsko.

"Потапу совсем не идет седая борода. Он выглядит старше Горбунова! А откуда у Насти на ногах синяки?" – спросила alinazubenko67.

"У Насти ноги в синяках?" – задала вопрос alexsandra__nova.

"Я тоже заметила", – ответила ей dinastarodyb_.

"А ноги у Каменских капец", – добавила yana_1403_.

"Очень красивая Катюша! Я думаю, Настя будет тоже очень красивой! Одним словом, кумовья!" – прокомментировала m_irina_m19.