Бех-Романчук показала свою тренировку на стадионе

Спортсменка показала, как бежит по кросс-дорожке на стадионе.

"Потому что я это люблю", – написала она.

Бех-Романчук 3 февраля показала прыжок в длину в песок.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.