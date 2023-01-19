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19 января, 2023
 
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"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок

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Бех-Романчук: Люблю это
Бех-Романчук: Люблю это
Фото: marynabekh / Instagram

27-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 19 января в Instagram опубликовала видео, снятое во время тренировки.

В ролике Бех-Романчук показала свой прыжок с разбега.

"Люблю это", – написала спортсменка.

"Как это красиво", – прокомментировала подписчица _irunnnna_2010.

"Сила", – написал raulamilcarmendez.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.

Теги: спортсмены, соревнования, Марина Бех-Романчук, тренировка
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