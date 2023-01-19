"Как это красиво", "Сила". Бех-Романчук показала на видео свой прыжок

В ролике Бех-Романчук показала свой прыжок с разбега.

"Люблю это", – написала спортсменка.

"Как это красиво", – прокомментировала подписчица _irunnnna_2010.

"Сила", – написал raulamilcarmendez.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.