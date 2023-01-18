"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем

"Берегите себя и своих родных", – написала она.

Бех-Романчук показала себя вблизи. Она предстала с ярким макияжем: черными стрелками и помадой насыщенного малинового цвета.

"Афродита", – прокомментировал подписчик biatov_yevhen.

"Неотразимая", – написал cabezas7265.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.