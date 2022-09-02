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02 сентября, 2022
 
Новости

"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания

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Спортсмены поженились четыре года назад
Спортсмены поженились четыре года назад
Фото: marynabekh / Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук 2 сентября разместила в Instagram архивные фото, на которых запечатлена со своим мужем, украинским пловцом Михаилом Романчуком во время венчания.

"Четыре года. В этот день наша жизнь изменилась и мы начали наше совместное путешествие", – подписала она фото.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.

Теги: свадьба, спортсмены, Марина Бех-Романчук
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