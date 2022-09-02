"В этот день наша жизнь изменилась". Бех-Романчук показала снимки с венчания

"Четыре года. В этот день наша жизнь изменилась и мы начали наше совместное путешествие", – подписала она фото.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряный призер чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

Спортсменка замужем за украинским пловцом, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио Михаилом Романчуком. Они поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Марина Бех взяла двойную фамилию.