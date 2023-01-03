Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал

Бех выбрала модель цельного купальника с глубоким выкатом на груди и высокими вырезами на бедрах.

Супруг спортсменки, украинский пловец, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Михаил Романчук отреагировал на пост жены.

"Ты у меня самая красивая", – написал он.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года, а также чемпионка Европы 2022 года в тройном прыжке.

Бех и Романчук поженились в сентябре 2018 года. После свадьбы Бех взяла двойную фамилию.