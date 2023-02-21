Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео

Позируя на камеру, спортсмен сперва удачно подкинул блин на сковородке, а при попытке повторить это еще раз, блин упал ему на грудь. Жена футболиста сперва невозмутимо наблюдала за действиями мужа, а в конце, смеясь, схватилась за голову.

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