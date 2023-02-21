Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео

Позируя на камеру, спортсмен сперва удачно подкинул блин на сковородке, а при попытке повторить это еще раз, блин упал ему на грудь. Жена футболиста сперва невозмутимо наблюдала за действиями мужа, а в конце, смеясь, схватилась за голову.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Виктория и Дэвид Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен (2011).
В сети часто обращают внимание на то, что супруга футболиста редко улыбается, позируя перед камерой. Летом 2022 года она публично высказалась об этой своей особенности, поздравляя мужу с годовщиной брака.